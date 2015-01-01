مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر tunisia vs ghana يلا شوت بلس رابط ماتش تونس جودة متعددة YALLA PLUS

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مشاهدة مباراة تونس اليوم

مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر لحظة بلحظة



مشاهدة مباراة غانا اليوم تقام مباراة منتخب تونس ونظيره الغانى مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة و10:00 بتوقيت مكة المكرمة و11:00 بتوقيت دولة الإمارات، مشاهدة مباراة تونس ضد غانا بث مباشر كورة لايف، وتذاع المباراة عبر عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1و2 HD، بالاضافة الى قناة تايم سبورت .





تشكيل منتخب تونس المتوقع أمام غانا:

حراسة المرمي: معز حسن

خط الدفاع: أسامة الحدادي - وجدي كشريدة - ياسين مرياح - ديلان برون

خط الوسط: فرجاني ساسي - إلياس السخيري - غيلان الشعلالي - أنيس البدري

خط الهجوم: يوسف المساكني - طه ياسين الخنيسي





تشكيل منتخب غانا المتوقع أمام تونس:

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري

خط الدفاع: أندي يادوم - بابا رحمان - جون بوي - جوسيف أيدو

خط الوسط: مبارك واكاسو - توماس بارتي - صامويل أوسو

خط الهجوم: أندريه أيو - جوردان أيو - كوابينا أوسو





متابعة مباراة تونس وغانا بث مباشر كول كورة

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