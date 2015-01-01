ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تامر أمين: "مينفعش استادات مصر تبقى فاضية.. وأمة لا إله إلا الله بتتفرج علينا"

الإثنين 08/يوليه/2019 - 08:30 م
تامر أمين: مينفعش استادات مصر تبقى فاضية.. وأمة لا إله إلا الله بتتفرج علينا
Advertisements
طباعة
كساب أحمد
 
Advertisements
تقدم الإعلامي تامر أمين، برجاء للجمهور المصري لحضور مباريات بطولة الأمم الإفريقية بعد خروج المنتخب مصر من البطولة، قائلًا: "البطولة لسه ما خلصتش، مش عايزين نبوظ الطبخة الحلوة، عشان شوية ملح". 

وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية، "النهار"، مساء الإثنين، أن حضور الجمهور بطولة الامم الإفريقية هام للغاية خاصة في نهاية البطولة، معقبًا: "ما ينفعش ستادات مصر تبقى فاضية، وأمة لا إله إلا الله بتتفرج علينا". 

وأضاف: "المباريات المقبلة ستكون قوية جديًا، على خلاف ما قدمه منتخب مصر في هذه البطولة".
Advertisements
المزيد عن: منتخب مصر محافظات تأمر أمين أفريقيا
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مالي
0
x
18:00
1
ساحل العاج
غانا
-
x
21:00
-
تونس