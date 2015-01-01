تامر أمين: "مينفعش استادات مصر تبقى فاضية.. وأمة لا إله إلا الله بتتفرج علينا"
الإثنين 08/يوليه/2019 - 08:30 م
كساب أحمد
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تقدم الإعلامي تامر أمين، برجاء للجمهور المصري لحضور مباريات بطولة الأمم الإفريقية بعد خروج المنتخب مصر من البطولة، قائلًا: "البطولة لسه ما خلصتش، مش عايزين نبوظ الطبخة الحلوة، عشان شوية ملح".
وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية، "النهار"، مساء الإثنين، أن حضور الجمهور بطولة الامم الإفريقية هام للغاية خاصة في نهاية البطولة، معقبًا: "ما ينفعش ستادات مصر تبقى فاضية، وأمة لا إله إلا الله بتتفرج علينا".
وأضاف: "المباريات المقبلة ستكون قوية جديًا، على خلاف ما قدمه منتخب مصر في هذه البطولة".
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