تامر أمين: "المنتخب خزل مصر.. واللاعيبة كانت حاجة تكسف"

علق الإعلامي تامر أمين، على خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الإفريقية، قائلًا: "خروج مصر من كأس الأمم كان عدلًا، وتأخر كثيرًا".





وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية، "النهار"، مساء الإثنين، أن تصدر منتخب مصر أول المجموعة ونظافة شباكه كان خدعة كبيرة، معقبًا: "مقلناش الكلام دا وقت البطولة، عشان ما نضربش كرسي في الكلوب".



