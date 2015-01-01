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تامر أمين: "المنتخب خزل مصر.. واللاعيبة كانت حاجة تكسف"

الإثنين 08/يوليه/2019 - 08:21 م
تامر أمين: المنتخب خزل مصر.. واللاعيبة كانت حاجة تكسف
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كساب أحمد
 
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علق الإعلامي تامر أمين، على خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الإفريقية، قائلًا: "خروج مصر من كأس الأمم كان عدلًا، وتأخر كثيرًا". 

وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية، "النهار"، مساء الإثنين، أن تصدر منتخب مصر أول المجموعة ونظافة شباكه كان خدعة كبيرة، معقبًا: "مقلناش الكلام دا وقت البطولة، عشان ما نضربش كرسي في الكلوب". 

ولفت إلى أن المنتخب خزل مصر خزلانًا مبينًا، متابعًا: "اللاعيبة كانت حاجة تكسف، وما قام به الجمهور المصري في هذه البطولة من تشجيع كبير رغم ضعف أداء المنتخب، لم يكن متوقعًا".
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