4 سبتمبر.. نقابة أطباء الأسنان تطلق مؤتمرها الدولي الخامس EDSIC 2019

تعقد النقابة العامة لأطباء الأسنان، مؤتمرها الدولى السنوى فى دورته الخامسة "EDSIC 2019" وذلك فى الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفى وحفل الافتتاح يوم الأربعاء 4 سبتمبر.













ويرأس المؤتمر فى دورته الخامسة، الدكتور خالد الشريف تقيب قنا، والدكتورة تيسيير قبيسى نائب رئيس المؤتمر، والدكتور يوسف حمزة سكرتير عام المؤتمر، والدكتور هشام عبد الناصر سكرتير عام مساعد، الدكتور محمد علاء المدير التنفيذى، الدكتور محمد خطاب المنسق العام، الدكتور صلاح الأفيونى أمين الصندوق، وأعضاء البورد: الدكتور مجدى بيومى، الدكتور إيهاب هيكل، الدكتور حسين عبد الهادى، الدكتور محمد بدوى، الدكتور أشرف زعلوك، وروؤساء شرف المؤتمر، نقباء 6 محافظات، هم: الأقصر، سوهاج، أسيوط، الوادى الجديد، أسوان













قال الدكتور خالد البدرى، عضو مجلس النقابة، إن المؤتمر هذا العام يضم حوالى 20 ورشة عمل تغطى مختلف المجالات العملية فى مجال طب وجراحة الفم والأسنان، لافتا إلى أنها من المقرر أن تبدأ قبل إنطلاق المؤتمر بأيام وتستمر لمدة أسبوع، مشيرا إلى وجود ورش عمل تخصصيه تعقد على مدار يومين، وتتضمن تخصصات دقيقه كتقويم الأسنان وجراحة الوجه والفكين وعلاج الجذور، بالإضافه إلى ورش العمل فى مجال التجميل والعلاج التحفظى وجراحات اللثة، وزراعة الأسنان وطب أسنان الأطفال، وتطبيقات الليزر، بالإضافة مشاركة 6 محاضرين أجانب ومصريين دوليين فى تقديم بعض الورش.













وأوضح الدكتور محمد علاء، عضو مجلس نقابة الأسنان، المدير التنفيذى للمؤتمر، إنه من المقرر أن يشارك بالمؤتمر حوالى 100 محاضر.











