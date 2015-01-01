محمد الباز: الرئيس السيسي يعمل على النهوض بالقارة الإفريقية

علق الإعلامي محمد الباز، على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية، قائلًا إن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي رئاسة فعلية وليست بروتوكولية أو اسمية.





وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، أن الرئيس السيسي يعمل على النهوض بالقارة الإفريقية نهضة شاملة.



