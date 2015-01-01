محمد الباز: الرئيس السيسي يعمل على النهوض بالقارة الإفريقية
الإثنين 08/يوليه/2019 - 08:20 م
أمنية فوزي
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علق الإعلامي محمد الباز، على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية، قائلًا إن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي رئاسة فعلية وليست بروتوكولية أو اسمية.
وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، أن الرئيس السيسي يعمل على النهوض بالقارة الإفريقية نهضة شاملة.
ولفت إلى أنه يوجد في إفريقيا عدد كبير من التكتلات الاقتصاية، موضحًا أن الهدف من تفعيل التجارة الحرة هو التكامل الإنتاجي والاقتصادي بين دول إفريقيا.
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