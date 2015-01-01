توابع إقالة محافظ البنك التركي.. هبوط حاد بالبورصة وانخفاض في قيمة الليرة

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بدأت توابع إقالة محافظ البنك المركزي التركي، اليوم الاثنين، في التأثير السلبي على أداء الاقتصاد التركي، بأعتبار أن الأقالة جائت لتدخل في صلاحيات رئيس البنك المركزي الذي يتميز منصبة بالاستقلالية التامة في كافة أنحاء العالم.



وأعلن رجب طيب أردوغان الرئيس التركي أمس إقالة محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا بسبب اختلافة معه حول السياسة النقدية للبلاد، وتعينة نائبة مراد اويسال بدلًا منه كمحافظ للبنك المركزي التركي.



وخيمت التراجعات على مؤشرات البورصة التركية فور تلك الأخبار بنهاية تعاملات اليوم، حيث هبط مؤشرها الرئيسي"آي إٍس إيه 100" بنسبة 0.94% ليصل إلى 98695.44 نقطة، وتراجع مؤشر" BIST 100-30" بنسبة 0.18% إلى مستويات 113540.30 نقطة.



وتأثرت"الليرة" التركية ايضًا بأقالة محافظ البنك المركزي، التي اعتباروها المححللون إنها تقيض لسياسية البنك المركزي المعروف عنه بالاستقلالية، لتتتراجع في تعاملاتها أمام الدولار بنسبة 1.99% إلى 5.721 ليرة.





ونقلت وكالة بلومبرج الاقتصادية عن مصادر مقربة من "أردوغان"، أنه لدية قناعة بأن أسعار الفائدة المرتفعة -السياسية النقدية التى التزم بها المحافظ السابق- سبب في ارتفاع معدلات التضخم؛ لتركيا ووصلة إلى أعلى مستويته على الأطلاق.



ورفع محافظ البنك المركزي التركي السابق معدلات الفائدة بنحو 750 نقطة أساس بما يعادل 7.50% لتصل إلى 24% بحلول سبتمبر، وهي اعلى معدلات الفائدة على الأطلاق بالأسوق الناشئة، في محاولة منه للسيطرة على مستويات التضخم المرتفعة، والحد من تراجع قيمة العملة المستمر.



ولكن تلك السياسة النقدية للمحافظ السابق لم تلقي إعجاب أردوغان، ويعتبرها أنه سبب رئيس في أنكماش معدلات نمو الاقتصادي بالبلاد.



وقالت وكالة بلومبرج إن أردوغان، هدد خلال اجتماعات مع مقربون منه بعواقب وخيمة لأي شخص يتحدي السياسة الاقتصادية للحكومة التركية.



وأضافت "بلومبرج" في تقريرًا لها، أن "أردوغان" يري بأن الأقتصاد في حاجة لأسعار فائدة منخفضة؛ لدفع معدلات النمو الاقتصادي ببلادة الذي بداء يدخل في مرحلة الأنكماش منذ نحو عقد من الزمن، مما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة إلى 14.7%.



وجائت خطوة عزل محافظ المركزي التركي، قبل اسابيع من اعلان البنك المركزي التركي أسعار الفائدة لشهر يوليو.



وقال وين ثين رئيس قسم استراجية العملة في براون براذرد هاريمن في مذكرة بحثية، " إن جريمة محافظ المركزي التركي السابق تتمثل في رفض خفض اسعار الفائدة، كلنا نعلم الآ من يتحكم في السياسية النقدية لتركيا".

