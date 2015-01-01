محافظ مطروح يدعم أندية مطروح بـ4 ملايين جنيه





صدّق اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح على دعم فريق نادي الحمام ونادي الرجاء بالقسم الثانى بمبلغ مليون جنيه لكل فريق استعداداً للموسم الجديد.





كما قرر الغرباوي دعم فرق أندية القسم الثالث بمبلغ مليونى جنيه بعدد 8 أندية وبواقع 250 ألف جنيه لكل فريق خلال مرحلة الاعداد قبل انطلاق الموسم الرياضى ، وذلك فى اطار الدعم المستمر لقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة.





جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح مع عدد من رؤساء الأندية الرياضية بالمحافظة والاستماع لمطالبهم ، وذلك بحضور خالد عبد الحميد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.



