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معلول يهدر ركلة جزاء أمام سوكر الإسباني

الإثنين 08/يوليه/2019 - 07:03 م
معلول يهدر ركلة جزاء أمام سوكر الإسباني
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محمد الصو
 
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أضاع التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فرصة التقدم لفريقه على حساب سوكر سمارت الإسباني، وديا.

وأهدر معلول، ركلة جزاء بعدما احتسبها حكم اللقاء نتيحة عرقلة داخل منطقة الجزاء، وتستمر نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف.

ويخوض الأهلي معسكرا مغلقا في مدينة إليكانتي الإسبانية، يتخلله ثلاثة وديات استعدادا لمنافسات ماتبقى من مباريات الدوري الموسم الماضي وكأس مصر، وتحضيرا للموسم الجديد.

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