بلس ExTra .. رابط مشاهدة مباراة كوت ديفوار ومالي بث مباشر كورة اون لاين Yalla Shoot ماتش كوت ديفوار can 2019 match

مشاهدة البث المباشر لمباراة منتخب مالي مع منتخب كوت ديفوار يوم الاثنين 8 يوليو على ملعب السويس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، Kora live، والتي تستضيف نسختها الحالية مصر كورة ستار، مباراة منتخب كوت ديفوار ومنتخب مالي Kora star.





يلا شوت بلس وستقام المباراة بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب مالي في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، كورة أونلاين وسوف تذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات، Yala shoot plus.









مشاهدة مباراة كوت ديفوار ومالي بث مباشر لحظة بلحظة



مشاهدة مباراة كوت ديفوار اليوم كورة لايف وتأهل منتخب كوت ديفوار كوصيف للمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد فوزين على منتخبي جنوب افريقيا ونامبيا، وهزيمة واحدة من منتخب المغرب، Kora live بينما صعد منتخب مالي كمتصدر للمجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط،بعد الفوز في مباراتين على منتخبي انجولا وموريتانيا، وتعادل وحيد مع منتخب تونس لايف بلس.





بث الاسطورة للمباريات، ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب كوت ديفوار في مواجهة منتخب مالي بكأس الأمم الأفريقية :-

حراسة المرمى: سيلفان جبوهو.

خط الدفاع: مامادو باكايوكو، إسماعيل تراوري، يلفريد كانون، وونلو كوليبالي.

خط الوسط:ساراي داي، فرانك كيسي، ويلفريد زاها، ماكس جريدل، جان فيلب جامين.

خط الهجوم: ويلفريد بوني.





بينما يأتي التشكيل المتوقع لمنتخب مالي :-

حراسة المرمى: دجيجي ديارا

خط الدفاع: هماري تراوري – يوسف كونيه – مولا واجي – مامادو فونانا

خط الوسط: أمادو هايدارا – ديادي ساماسيكو – لاسانا كوليبالي – موسي دجينيبو

خط الهجوم: موسي ماريجا – عبدالله ديابي





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