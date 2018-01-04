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انهيار صومعة قمع شمالي المنيا بسبب تصدعها

الإثنين 08/يوليه/2019 - 06:54 م
انهيار صومعة قمع شمالي المنيا بسبب تصدعها
صورة أرشيفية
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أحمد الخميسي
 
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انهارت منذ قليل أجزاء من صومة قمح كائنة في مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا، بفعل شروخ وتشققات ظهرت بها فجأة، دون وقوع أي إصابات بشرية.

أثر الانهيار الجزئي بالصومعة على أخرى بجوارها، حيث تم فصل التيارات الكهربائيه، تحسبًا لانهيار أي صومعة أخرى.

وتلقت قوات الأمن بالمنيا، بلاغا من أهالي مركز بني مزار يفيد بسماع صوت يشبه بانفجار وغبار كثيف بالمنيا، وبفحص البلاغ تبين انهيار صومعة قمح يبلغ ارتفاعها نحو 30 مترا، وأنه حتى الآن لم يجرى رصد وقوع وفيات أو إصابات بشرية.
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