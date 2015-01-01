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وزير الرياضة يرسل استقالات أعضاء الجبلاية إلى المدير التنفيذي

الإثنين 08/يوليه/2019 - 06:53 م
وزير الرياضة يرسل استقالات أعضاء الجبلاية إلى المدير التنفيذي
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محمد الصو
 
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أرسل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جميع استقالات مجلس إدارة إتحاد الكرة إلى ثروت سويلم المدير التنفيذي والقائم بأعمال رئيس الاتحاد حتى يتم اعتمادها بشكل رسمي.


يأتى ذلك من أجل الالتزام بالشق القانوني وعدم تدخل الحكومة فى إدارة اتحاد الكرة وفقا للمواثيق الدولية للجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.


وكان أعضاء مجلس إدارة إتحاد الكرة تقدموا باستقالتهم تبعا عقب هزيمة منتخب مصر أمام نظيره جنوب إفريقيا فى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا

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