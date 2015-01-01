TSK الإسبانية تنشئ أول مزرعة رياح في السعودية

تستعد شركة TSK الهندسية الإسبانية ومقرها خيخون، لبناء أول مزرعة رياح في المملكة العربية السعودية والأكبر في الشرق الأوسط، بطاقة تبلغ 400 ميجاوات.

وحصلت الشركة الإسبانية على المشروع بمبلغ 40 مليون يورو من قبل تحالف شركات مؤلف من شركة الكهرباء الفرنسية EDF Renewables وشركة مصدر ومقرها أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة).

وسيتم إنشاء مزرعة الرياح المملوكة لمكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة (ريبدو) وهي تابعة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، في دومة الجندل في منطقة الجوف، الواقعة في شمالي غربي البلاد، على بعد حوالي 1046 كم شمال العاصمة الرياض.

وستقوم مزرعة الرياح، التي ستوظف ألف شخص أثناء بنائها وتفعيلها، بتوليد طاقة تضمن توفير إمدادات إلى 70 ألف منزل، وهي جزء من خطة لتطوير الطاقة المتجددة التي بدأتها المملكة في عام 2017.

ويعد العقد الجديد هو الثاني على التوالي الذي ستنفذه شركة TSK في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم الشركة حالياً بتنفيذ مصفاة لتكرير السكر في ينبع، وفي بلدان أخرى في الشرق الأوسط (الكويت والأردن ودبي وسلطنة عمان) تنفذ الشركة الهندسية مشاريع مختلفة لتوليد الطاقة والمنشآت الصناعية ومناولة المواد الخام بقيمة مشتركة تزيد عن 500 مليون يورو.