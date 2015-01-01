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رئيس مدينة ميت غمر: "بنزل مواقف السيارات شخصيًا.. وبلغي رخصة المخالفين"

الإثنين 08/يوليه/2019 - 06:49 م
رئيس مدينة ميت غمر: بنزل مواقف السيارات شخصيًا.. وبلغي رخصة المخالفين
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هدى عبدالرازق
 
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قالت منال الغندور، رئيس مدينة ميت غمر بالدقهلية، إنها تقوم شخصيًا بجولات على مواقف سيارات الأجرة للتأكد من اتباع السائقين التعريفة الجديدة بعد قرار زيادة أسعار المحروقات.

وأشارت "الغندور"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنها رصدت بعض المخالفات من جانب عدد من السائقين حيث لم يلتزموا بالتعريفة الجديدة، وذلك على الرغم من أن التعريفة لصالح السائقين بنسبة 7%.

وأضافت أنها تحرص على المراقبة عن قرب للتأكد أن المواطن لا يتم استغلاله، منوهة بأن المخالفين يتم إلغاء رخصتهم، كاشفة أنها ألغت رخصة سائقين اليوم.
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