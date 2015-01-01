رئيس مدينة ميت غمر: "بنزل مواقف السيارات شخصيًا.. وبلغي رخصة المخالفين"

قالت منال الغندور، رئيس مدينة ميت غمر بالدقهلية، إنها تقوم شخصيًا بجولات على مواقف سيارات الأجرة للتأكد من اتباع السائقين التعريفة الجديدة بعد قرار زيادة أسعار المحروقات.





وأشارت "الغندور"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنها رصدت بعض المخالفات من جانب عدد من السائقين حيث لم يلتزموا بالتعريفة الجديدة، وذلك على الرغم من أن التعريفة لصالح السائقين بنسبة 7%.



