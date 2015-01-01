وصفة سريعة لتحضير كيك البرتقال

مقادير كيك البرتقال بجوز الهند

- طحين : كوبان ونصف

- النشاء : 2 ملعقة كبيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- برش البرتقال : ملعقة كبيرة ونصف

- سكر : كوب وثلاثة ارباع الكوب

- الزيت النباتي : ثلاث أرباع الكوب

- عصير البرتقال : كوب (طازج)

- حليب : 2 ملعقة كبيرة

- جوز الهند : كوب





طريقة تحضير كيك البرتقال بجوز الهند





1. سخني الفرن على حرارة 350 درجة.





2. جهزي قالب الكيك وادهنيه بالزبدة ورشة طحين.





3. انخلي الطحين مع البيكنج باودر والنشا.





4. اخفقي البيض مع الفانيلا وبرش البرتقال.





5. أضيفي السكر والزيت وعصير البرتقال واخفقي جيداً.





6. أضيفي مزيج الطحين والحليب واخفقي حتى تتجانس المكونات.





7. أضيفي جوز الهند واخلطي المزيج.





8. صبي الخليط في صينية الكيك المجهزة وأدخليها الفرن لمدة 40 دقيقة أو حتى ينضج الكيك.





9. أخرجيها من الفرن واتركيها لتبرد مدة 10 دقائق.





10. ضعي الكيك في طبق التقديم ورشي قبل التقديم رشة جوز هند وقدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة.