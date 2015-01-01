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هكذا احتفلت سيرين عبدالنور بعيد زواجها (صور)

الإثنين 08/يوليه/2019 - 06:45 م
هكذا احتفلت سيرين عبدالنور بعيد زواجها (صور)
سيرين عبدالنور
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الفجر الفني
 
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شاركت الفنانة سيرين عبدالنور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور لها برفقة زوجها خلال احتفالها بزواجها.

وعلقت سيرين عبد النور قائلة: "بحبك لتخلص الدنيي .. عيد زواجنا" وتلقت سيرين عديد من التعليقات الإيجابية على الصور، والتي تمنت لهما التوفيق دائما وان يكونا لبعضهما البعض باستمرار. 

وكانت نشرت الفنانة سيرين عبد النور، صورة جديدة لها عبر الانستجرام، حيث ظهرت بإطلالة غامضة وغير متوقعة، حيث علقت على الصورة: "يقولون كن حسن المنظر ولن تنساك العيون، لكن كن حسن الخلق ولن تنساك القلوب".

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