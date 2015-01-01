بالأرقام.. كيف تحافظ مصر على مخزونها الاستراتيجي من القمح؟ (انفوجراف)

توالي الدولة اهتمامًا كبيرًا بالقمح؛ نظرًا لأنه سلعة رئيسية غذائية ممثلاً في رغيف الخبز؛ لذا قامت بإنشاء الصوامع الحديثة فى كل محافظات مصر لتخزين القمح وحفظه، على أحدث نظم تكنولوجيا التخزين فى العالم، وتطبيق النظم الحديثة فى إدارتها.





وبدأت الدولة تنفيذ المشروع فى 20 يناير 2015 ، لتخزين القمح للحفاظ على جودته والحد من المهدر منه، وتقليص الكلفة الضخمة من الغذاء.





وتسلط "الفجـر" في هذا التقرير الضوء على أهم الأرقام والمعلومات الخاصة بالمشروع القومي للصوامع:



