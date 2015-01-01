نصائح مهمة عند تطبيق المكياج الدخاني الناعم

نقدم لكِ عزيزتي العروس نصائح مهمة لـ مكياج دخاني ناعم، اتبعيها للحصول على الشكل النهائي كما تريدين





• أبعدي عينيكِ عن التلطّخ مع البرايمر





• كمّية صغيرة من البرايمر تصنع فرقاً كبيراً. البرايمر على منطقة الجفون هو خطوة حاسمة حين تطبّقين مكياج سموكي. طبّقيه قبل البدء بمكياج عينيكِ لضمان ثبات الآيلاينر والظلال الغامقة وحتى لا يتلطخ ويسيل.





• العبي بالألوان: مكياج العيون السموكي لا ينبغي أن يكون أسود. حاولي تجربة ألوان غنية وداكنة أخرى مثل الخوخي الغامق، الأزرق النيلي، الأخضر الزيتي أو الرمادي.





• ابقي قريبة من الرموش: عليكِ أن تنتبهي الى مدى أخذ الظلال بعيداً. كقاعدة عامة، لا ينبغي أن يمتد اللون أكثر من منطقة الرموش السفلية.





• لطّخي الخطوط: مع أنّ المكياج السموكي يُطبّق بدقة، لا يجب أن تظهر هذه الدقة للأخرين. المكياج السموكي يجب أن يلطّخ بطريقة فنية. مرّري فرشاة صغيرة تستخدمينها لظلال ثنية العين على جفنيكِ لمزج جميع الظلال معاً للوك متميّز. لطّخي بلطف تحت العين أيضاً.





• انتبهي الى الزاوية: أبقي ظلال العيون على الزوايا الخارجية، لا يجب أبداً أن تصل الظلال إلى زاوية عينكِ الداخلية. الحوض المسيل للدموع هو المكان الذي تطبّق عليه المرأة الكونسيلر فقط.





• التنظيف: ننصحكِ أولاً بتطبيق مكياج عينيكِ ثمّ التنظيف بواسطة العود القطني أو مزيل المكياج لمظهر أنيق.