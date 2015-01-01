أستاذ علوم سياسية يكشف أهمية توقيع اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية المشتركة

قال الدكتور طارق فمهي، أستاذ العلوم السياسية إن توقيع اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية تعد نجاح كبير للدولة المصرية خلال رئاستها الاتحاد الإفريقي، موضحًا أن الاتفاقية ستحقق نجاح كبير في تنمية القارة السمراء.





وأضاف "فهمي"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أن هذه الاتفاقية كانت أحد الطموحات المشروعة للآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.



