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تشكيل غانا الرسمي أمام نسور قرطاج

الإثنين 08/يوليه/2019 - 06:38 م
تشكيل غانا الرسمي أمام نسور قرطاج
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محمد الصو
 
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أعلن كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا التشكيل الذي يخوض به مباراة تونس المقرر انطلاقها في االتاسعة مساء اليوم الإثنين على ملعب الإسماعيلية بدور ال16 لكأس الأمم الأفريقية مصر 2019.

جاء تشكيل غانا للمباراة كالاتي:-

حراسة المرمى : ريتشارد أوفوري

خط الدفاع : بابا رحمان - أندي يادوم - جون بوي

خط الوسط : نوح قاسم - مبارك واكسو - أفري أكوا - توماس بارتي.

الهجوم : صامويل أوسو - أندريه أيو - جوردان أيو.

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