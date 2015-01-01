على الطريقة الخليجية.. جربي تحضير برياني الروبيان

مقادير برياني الروبيان على الطريقة الخليجية

- أرز بسمتي : كوبان

- الزيت النباتي : ملعقتان كبيرتان

- البصل : 2 حبة (مقطعة شرائح)

- البصل : 2 حبة (مفروم ناعم)

- الروبيان : 500 غراماً (مقشر ومنظف)

- معجون الطماطم : ملعقتان كبيرتان

- الثوم : 4 سن (مهروس)

- الشبت : كوب (مفروم)

- الكاري : 3 ملاعق كبيرة (مطحون)

- القرفة : 2 عود (عيدان)

- هيل : 5 حبات

- مرق دجاج : 2 مكعب

- ماء ساخن : نصف كوب

- الكزبرة : ضمة (مفرومة خشن)

- الماء : 6 اكواب

- السمنة : ملعقتان كبيرتان

- الزعفران : ملعقة كبيرة (المطحون)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الفلفل : ربع ملعقة صغيرة (المطحون)





طريقة تحضير برياني الروبيان

1. يُغسل الأرزّ ويُنقع في الماء البارد، ثمّ يوضع جانباً لمدّة 30 دقيقة.





2. يُسخّن الزيت النباتي ويُقلى البصل الشرائح حتى يصبح ذهبي اللون. ثمّ يُرفع عن النار ويوضع جانباً.





3. في نفس القدر، يُقلى البصل المفروم ويُضاف الروبيان المقشر مع التحريك لمدّة 4-5 دقائق.





4. يُضاف معجون البندورة والثوم والشبت والبهارات وعيدان القرفة والهيل ومرقة الدجاج والماء وتُحرّك المكوّنات على نار خفيفة. تُضاف الكزبرة المفرومة، ثمّ نضع الخليط جانباً.





5. في نفس القدر، نترك 4 كوب من الماء حتى الغليان ويُضاف الأرزّ ويُطهى ثم يُصفّى الأرزّ.





6. تُذوّب السمنة في قعر القدر نفسه وتُضاف طبقة من الأرزّ المصفّى وتليها طبقة من مزيج الروبيان والبصل مع رشّة من بودرة الزعفران. تُكرّر هذه الخطوة حتى نفاذ كمية صلصة الأرزّ والقريدس.





7. يُطهى على البخار على حرارة متوسّطة لمدة 20 دقيقة.





8. يحرّك الأرزّ بهدوء بالشوكة للحرص على توزيع الأرزّ والروبيان بشكل متساوٍ.