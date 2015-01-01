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تعرف على تشكيل الأهلي أمام سوكر سمارت

الإثنين 08/يوليه/2019 - 06:33 م
تعرف على تشكيل الأهلي أمام سوكر سمارت
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محمد الصو
 
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أعن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لخوض مباراة سوكر سمارت في أول اللقاءات الودية بمعسكر الإعداد المقام في إسبانيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمى : علي لطفي.

خط الدفاع : علي معلول ومحمد نجيب ورامي ربيعة واحمد فتحي.

وسط الملعب : حمدي فتحي وعمرو السولية ورمضان صبحي وصالح جمعة وحسين الشحات.

خط الهجوم : وليد ازارو.

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