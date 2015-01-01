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طريقة عمل عصير البطيخ

الإثنين 08/يوليه/2019 - 06:33 م
طريقة عمل عصير البطيخ
عصير البطيخ
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مقادير عصير البطيخ
- البطيخة : 1 pcs (صغيرة الحجم - مقشرة مقطعة الى مكعبات صغيرة) 
- النعناع : 20 pcs (مفروم) 

طريقة تحضير عصير البطيخ
1- في الخلاط الكهربائيّ، يضرب كلّ من قطع البطيخ وأوراق النّعناع.

2- يصفّى هذا المزيج، ويسكب في إبريق التّقديم، ويبرّد لمدّة ساعة.

3- يسكب في كؤوس، مع قليل من الليموناضة الجاهزة.
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