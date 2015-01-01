طريقة عمل عصير البطيخ

مقادير عصير البطيخ

- البطيخة : 1 pcs (صغيرة الحجم - مقشرة مقطعة الى مكعبات صغيرة)

- النعناع : 20 pcs (مفروم)





طريقة تحضير عصير البطيخ

1- في الخلاط الكهربائيّ، يضرب كلّ من قطع البطيخ وأوراق النّعناع.





2- يصفّى هذا المزيج، ويسكب في إبريق التّقديم، ويبرّد لمدّة ساعة.





3- يسكب في كؤوس، مع قليل من الليموناضة الجاهزة.