طريقة عمل عصير البطيخ
الإثنين 08/يوليه/2019 - 06:33 م
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مقادير عصير البطيخ
- البطيخة : 1 pcs (صغيرة الحجم - مقشرة مقطعة الى مكعبات صغيرة)
- النعناع : 20 pcs (مفروم)
طريقة تحضير عصير البطيخ
1- في الخلاط الكهربائيّ، يضرب كلّ من قطع البطيخ وأوراق النّعناع.
2- يصفّى هذا المزيج، ويسكب في إبريق التّقديم، ويبرّد لمدّة ساعة.
3- يسكب في كؤوس، مع قليل من الليموناضة الجاهزة.
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