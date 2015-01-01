تشكيل كوت ديفوار الأساسي أمام مالي بأمم إفريقيا

أعلن إبراهيما كمارا، المدير الفنى لمنتخب كوت ديفوار، تشكيل "الأفيال" لمواجهة مالي في السادسة مساء اليوم الإثنين، على ستاد السويس، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا توتال مصر 2019.





وجاء تشكيل الأفيال كالتالي:





حراسة المرمى: سيلفان جبوهو





الدفاع: وونلو كوليبالي - ويلفريد كانون - إسماعيل تراوري - جان جامين





الوسط: سيري داي - فرانك كيسي - ولفريد زاها - ممادو بكايوكو - نيكولاس بيبي





الهجوم: جوناثان كودجيا



