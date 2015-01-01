تشكيل مالي أمام كوت ديفوار بكأس أمم إفريقيا

أعلن محمد مجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي، تشكيل فريقه لمواجهة كوت ديفوار في السادسة مساء اليوم الإثنين على ستاد السويس، ضمن دور الـ 16 ببطولة أمم إفريقيا توتال مصر 2019.





جاء تشكيل مالي كالتالي:





حراسة المرمى: دجيجي ديارا





خط الدفاع: هاماري تراوري - يوسف كوني - أمادوا هايدارا - ساما سيكو





خط الوسط: عبدالله ديابي - موسي ديجينيبو - ممادو فوفانا





خط الهجوم: مولا واجي– لاسانا كوليبالي – موسي ماريجا



