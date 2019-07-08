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بعد زفاف ابنه.. ماجد المصري: "أول فرحتي تمت على خير"

الإثنين 08/يوليه/2019 - 05:10 م
بعد زفاف ابنه.. ماجد المصري: أول فرحتي تمت على خير
نجل ماجد المصري
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شيماء عطية
 
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أعرب الفنان ماجد المصري عن سعادته باتمام حفل زفاف ابنه أحمد قبل يومين.

ونشر "المصري" عبر حسابه بموقع "انستجرام"، صورة تجمع ابنه أحمد وزوجته هند من حفل عرسهما، وكتب: "الحمد لله والشكر لله أول فرحتي تمت على خير، زفاف أحمد وهند، وعقبال عندكم".

ونالت الصورة إعجاب جمهور "المصري" وأصدقائه ممن حرصوا على تهنئة بهذه المناسبة السعيدة.

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