بعد زفاف ابنه.. ماجد المصري: "أول فرحتي تمت على خير"

أعرب الفنان ماجد المصري عن سعادته باتمام حفل زفاف ابنه أحمد قبل يومين.





ونشر "المصري" عبر حسابه بموقع "انستجرام"، صورة تجمع ابنه أحمد وزوجته هند من حفل عرسهما، وكتب: "الحمد لله والشكر لله أول فرحتي تمت على خير، زفاف أحمد وهند، وعقبال عندكم".





ونالت الصورة إعجاب جمهور "المصري" وأصدقائه ممن حرصوا على تهنئة بهذه المناسبة السعيدة.



