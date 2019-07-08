بعد زفاف ابنه.. ماجد المصري: "أول فرحتي تمت على خير"
الإثنين 08/يوليه/2019 - 05:10 م
شيماء عطية
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أعرب الفنان ماجد المصري عن سعادته باتمام حفل زفاف ابنه أحمد قبل يومين.
ونشر "المصري" عبر حسابه بموقع "انستجرام"، صورة تجمع ابنه أحمد وزوجته هند من حفل عرسهما، وكتب: "الحمد لله والشكر لله أول فرحتي تمت على خير، زفاف أحمد وهند، وعقبال عندكم".
ونالت الصورة إعجاب جمهور "المصري" وأصدقائه ممن حرصوا على تهنئة بهذه المناسبة السعيدة.
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