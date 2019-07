بعد زفاف ابنه.. ماجد المصري: "أول فرحتي تمت على خير"

View this post on Instagram

الحمد لله والشكر لله.. أول فرحتي تمت علي خير .زفاف (أحمد وهند) وعقبال عندكم جميعا 🙏🙏🙏 @hendhsadek @ahmedmagedelmasry @raniaabouelnasr19 @mahielmasrie @adamelmasry1919