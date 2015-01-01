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تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل جاره بـ"سكين" في القليوبية 

الإثنين 08/يوليه/2019 - 05:06 م
تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل جاره بـسكين في القليوبية 
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محمد نبيل
 
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة،تجديد حبس عامل 15 يوما علي ذمة التحقيقات لقيامه بقتل  جارة بسلاح أبيض " سكين"


وكان قد تلقي المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بلاغا بوفاه المدعو" محمد حسني ياسين" عا مل مدابغ اثر طعنه بسلاح أبيض  عدة طعنات بالذراعين والفخذين.


وجرى إخطار اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو"ا.ك " عامل ومقيم دائرة القسم ، لوجود خلافات بينهما.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وذالك علي أثر خلافات  علي الجيرة ولهو الأطفال  بينهما وتعدى المجنى عليه بالسب والشتم، فقام بأعداد سلاح أبيض "سكين " واجهز علية حتي أراده قتيلا، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7306 ادارى القسم.
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