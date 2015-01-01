تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل جاره بـ"سكين" في القليوبية 

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة،تجديد حبس عامل 15 يوما علي ذمة التحقيقات لقيامه بقتل جارة بسلاح أبيض " سكين"









وكان قد تلقي المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بلاغا بوفاه المدعو" محمد حسني ياسين" عا مل مدابغ اثر طعنه بسلاح أبيض عدة طعنات بالذراعين والفخذين.









وجرى إخطار اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو"ا.ك " عامل ومقيم دائرة القسم ، لوجود خلافات بينهما.



