"التجارة" تستدعي 76 مركبة بنتلي موديلات 2018 – 2019

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين، استدعاء 76 مركبة بنتلي Continental GT موديلات 2018 – 2019.

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء لخلل في برمجة لوحة المفاتيح الرئيسية، قد يؤدي إلى تعطل بعض وظائفها مما يزيد من احتمالية وقوع حادث.