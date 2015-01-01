"التجارة" تستدعي 76 مركبة بنتلي موديلات 2018 – 2019
الإثنين 08/يوليه/2019 - 04:59 م
الفجر السعودي
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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين، استدعاء 76 مركبة بنتلي Continental GT موديلات 2018 – 2019.
وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء لخلل في برمجة لوحة المفاتيح الرئيسية، قد يؤدي إلى تعطل بعض وظائفها مما يزيد من احتمالية وقوع حادث.
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