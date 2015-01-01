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"التجارة" تستدعي 76 مركبة بنتلي موديلات 2018 – 2019

الإثنين 08/يوليه/2019 - 04:59 م
التجارة تستدعي 76 مركبة بنتلي موديلات 2018 – 2019
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الفجر السعودي
 
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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين، استدعاء 76 مركبة بنتلي Continental GT موديلات 2018 – 2019.

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء لخلل في برمجة لوحة المفاتيح الرئيسية، قد يؤدي إلى تعطل بعض وظائفها مما يزيد من احتمالية وقوع حادث.

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المزيد عن: وزارة التجارة مركبة بنتلي Continental GT
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