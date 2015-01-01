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إسكان الوادي الجديد: البدء في انشاء مبنى غاري وتجاري بحديقة السلام بالخارجة

الإثنين 08/يوليه/2019 - 05:00 م
إسكان الوادي الجديد: البدء في انشاء مبنى غاري وتجاري بحديقة السلام بالخارجة
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هدير محمود
 
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قال، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادي الجديدالمهندس أحمد حسين يوسف،عن البدء فى تنفيذ مشروع مبنى إداري وتجارى بحديقة السلام فى مدينة الخارجة بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 14 مليون جنيه.

أكد، وكيل وزارة الاسكان، إن المشروع يتضمن تنفيذ وحدات إدارية وتجارية فى المبنى بعد أن جري تخصيص جزء من مساحة الحديقة وتقدير قيمتها بحوالي 13 مليون و500 ألف جنيه.

وفى السياق ذاته، أعلن وكيل وزارة الاسكان،عن البدء فى تنفيذ مبادرة "بيتك بإيدك"، والتي تتضمن تنفيذ عمارتين سكنيتين لصالح مجموعة من الشباب بمنطقة حي "ميتالكو" بالخارجة، حيث جري تقدير قيمة الأرض المقام عليها المشروع بحوالي 2 مليون جنيه على أن يجري التنفيذ خلال 8 شهور من تاريخ التنفيذ.
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