مصير شيكابالا في الزمالك على كف عفريت

تنتاب مسئولو نادي الزمالك حالة من التردد بشأن مصير محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق وخروجه للإعارة في الموسم المقبل.





إدارة الزمالك متخوفة من تألق اللاعب حال انضمامه إلى صفوف مصر للمقاصة مع أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق الفيومي وتعرضهم وقتها للانتقادات بسبب التفريط في اللاعب وعدم الاستفادة منه.





وعلى الجانب الآخر، يتخوف مسئولو الزمالك من تراجع مستوى اللاعب وكبر سنه وهو الأمر الذي قد يؤثر على أدائه داخل الملعب وصعوبة الاعتماد عليه بشكل أساسي وسط تواجد بدائل عديدة داخل الفريق والتجهيز لصفقات جديدة بنفس مركزه.





التردد من جانب إدارة الزمالك كان السبب وراء تأجيل حسم مصير اللاعب حتى الآن وعدم البت في أيًا من العروض التي وصلت له بعد إنتهاء إعارته لصفوف فريق أبولون اليوناني وعودته من جديد على ذمة نادي الزمالك.





وكان شيكابالا قد عاد من اليونان في يناير الماضي رافضًا الاستمرار مع فريق أبولون ومن وقتها وهو بعيد عن المباريات لفترة قاربت على الـ7 شهور دون المشاركة في التدريبات أو المباريات.



