اختفاء مواطن سعودي في شلالات نياجرا الأمريكية
الإثنين 08/يوليه/2019 - 04:54 م
الفجر السعودي
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تبحث الجهات المختصة في نيويورك عن مواطن سعودي فُقد في شلالات نياجرا الأمريكية، بينما صدرت توجيهات عاجلة بتأمين أوضاع أسرته المتواجدة معه في أمريكا .
واختفى المواطن الذي يدعى قاسم عداوي، في شلالات نياجرا أثناء تواجده هناك برفقة أسرته، و تلقت الخارجية اتصالاً يفيد بأن المواطن سقط في شلالات نياجرا حسب إفادة زوجته المتواجدة معه .
وصدرت توجيهات عاجلة بالتواصل مع أسرة المفقود وتأمين الرعاية والسكن لها.
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