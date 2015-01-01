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اختفاء مواطن سعودي في شلالات نياجرا الأمريكية

الإثنين 08/يوليه/2019 - 04:54 م
اختفاء مواطن سعودي في شلالات نياجرا الأمريكية
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الفجر السعودي
 
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تبحث الجهات المختصة في نيويورك عن مواطن سعودي فُقد في شلالات نياجرا الأمريكية، بينما صدرت توجيهات عاجلة بتأمين أوضاع أسرته المتواجدة معه في أمريكا .

واختفى المواطن الذي يدعى قاسم عداوي، في شلالات نياجرا أثناء تواجده هناك برفقة أسرته، و تلقت الخارجية اتصالاً يفيد بأن المواطن سقط في شلالات نياجرا حسب إفادة زوجته المتواجدة معه .

وصدرت توجيهات عاجلة بالتواصل مع أسرة المفقود وتأمين الرعاية والسكن لها.

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