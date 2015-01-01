اختفاء مواطن سعودي في شلالات نياجرا الأمريكية

تبحث الجهات المختصة في نيويورك عن مواطن سعودي فُقد في شلالات نياجرا الأمريكية، بينما صدرت توجيهات عاجلة بتأمين أوضاع أسرته المتواجدة معه في أمريكا .

واختفى المواطن الذي يدعى قاسم عداوي، في شلالات نياجرا أثناء تواجده هناك برفقة أسرته، و تلقت الخارجية اتصالاً يفيد بأن المواطن سقط في شلالات نياجرا حسب إفادة زوجته المتواجدة معه .

وصدرت توجيهات عاجلة بالتواصل مع أسرة المفقود وتأمين الرعاية والسكن لها.