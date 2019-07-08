شاهد.. كيف نفذ محمد عطية تحدي غطاء الزجاجة (فيديو)

انضم الفنان محمد عطية، لتحدي غطاء الزجاجة العالمي، والذي يستعرض من خلال النجوم قدراتهم البدنية على فتح غطاء الزجاجة بحركة القدم.





ونشر "عطية" عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" فيديو التحدي من إحدى الصالات الرياضية، وظهر فيه وهو مستعد لفتح الزجاجة ثم التقطها وفتحها بيده.





وتحدى "عطية" صديقه المطرب اللبناني أنتوني توما لتنفيذ التحدي.



