جامعة الإسكندرية: نعتزم إنشاء مركز الطب الدقيق بالتعاون مع المراكز العالمية



وأشار الدكتور هشام جابر، إلى أن جامعة الإسكندرية تمتلك من الموارد البشرية والبنية البحثية والمعلوماتية ما يجعلها مؤهلة للريادة فى هذا المجال ليس فقط على مستوى مصر ولكن في المنطقة بأسرها.





فيما أكد الدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب أن المركز يهدف للتعامل مع الطب العلاجي بلغة تعتمد على الدراسات الجينية ومستوى الخلايا حيث تعتبر اللغة العالمية التى يتم تداولها الآن فى العالم لتواكب جامعة الإسكندرية ما يحدث من تغيرات جزرية فى مجال تشخيص وعلاج الكثير من الأمراض الشائعة والمستعصية.



وقدم الدكتور محمود الزلباني عرضًا علميًا تفصيليًا لمفهوم الطب التدقيقي "الشخصى"، وأحدث ما وصل إليه العالم فى هذا الاتجاه وعرض ماتم من خطوات قام بها للتواصل مع المراكز العالمية فى العالم فى هذا الاتجاه وفرص التعاون الممكنة، خارطة طريق لبدء إنشاء المركز من خلال عرض تقديمي يشرح إستراتيجيات والأهداف المتوقعة لإنشاء المركز بإستخدام الطب الشخصي فى علاج المرضى وبالتالي التوصل إلى نوع الأدوية بشكل أفضل والحصول على نتائج أكيدة وتشخيص أكثر دقة.



وشارك في الاجتماع العمداء ووكلاء كليات ومعاهد القطاع الطبي ولفيف من االمتخصصين.



شارك الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب صباح اليوم الاثنين، في فاعليات الاجتماع الموسع لبدء إعلان الخطوات التنفيذية لإنشاء مركز جامعة الإسكندرية للطب التدقيقي.وقالت جامعة الإسكندرية في بيان رسمي، إنه تناول الاجتماع التنويه بأهداف المركز ومهامه، تحديد الخطوات التنفيذية لإنشاء المركز بالتعاون مع المراكز العالمية المماثلة.