42.5 % ارتفاع في إيرادات السياحة التونسية بالنصف الأول 2019

ارتفعت إيرادات السياحة في تونس بنسبة 42.5 % في النصف الأول من 2019، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، لتسجل 692 مليون دولار، .





ويشكل قطاع السياحة ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.