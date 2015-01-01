42.5 % ارتفاع في إيرادات السياحة التونسية بالنصف الأول 2019
الإثنين 08/يوليه/2019 - 04:48 م
وكالات
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ارتفعت إيرادات السياحة في تونس بنسبة 42.5 % في النصف الأول من 2019، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، لتسجل 692 مليون دولار،.
ويشكل قطاع السياحة ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
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