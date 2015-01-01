رئيس جامعة بنها: اعتماد الكليات هي البداية وليست نهاية المطاف (صور)

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أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أن الاعتماد والجودة هي منظومة متكاملة تحتاج إلى التعاون والمشاركة والعمل بجد وإخلاص للوصول إلى مثل هذا الإنجاز الكبير،مشيرا الي أن نقطة الاعتماد هي بداية للجامعة وليست نهاية للوصول بجميع الكليات إلى الاعتماد.





وأشار في كلمته علي هامش الحفل الذي نظمته كلية الآداب بجامعة بنها بمناسبة اعتماد الكلية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك بحضور الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، والدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب والدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها والدكتور محمد الفيومي عضو مجلس النواب وعدد كبير من عمداء الكليات ونوابهم وعدد كبير من الطلاب من جميع كليات الجامعة،الي أنه تم اعتماد 7 كليات وهم كلية الآداب والطب البيطري والطب البشري والتمريض والزراعه وهندسة شبرا والعلوم.



وقدم "السعيد" التهنئة للكلية لحصولها على الجودة.



