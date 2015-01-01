ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئيس جامعة بنها: اعتماد الكليات هي البداية وليست نهاية المطاف (صور)

الإثنين 08/يوليه/2019 - 04:52 م
رئيس جامعة بنها: اعتماد الكليات هي البداية وليست نهاية المطاف (صور)
Advertisements
طباعة
محمد نبيل
 
Advertisements
أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أن الاعتماد والجودة هي منظومة متكاملة تحتاج إلى التعاون والمشاركة والعمل بجد وإخلاص للوصول إلى مثل هذا الإنجاز الكبير،مشيرا الي أن نقطة الاعتماد هي بداية للجامعة وليست نهاية للوصول  بجميع الكليات إلى الاعتماد.


وأشار في كلمته علي هامش الحفل الذي نظمته كلية الآداب بجامعة بنها بمناسبة اعتماد الكلية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك بحضور الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، والدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب والدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها والدكتور محمد الفيومي عضو مجلس النواب وعدد كبير من عمداء الكليات ونوابهم وعدد كبير من الطلاب من جميع كليات الجامعة،الي أنه تم اعتماد 7 كليات وهم كلية الآداب والطب البيطري والطب البشري والتمريض والزراعه وهندسة شبرا والعلوم.

وقدم "السعيد" التهنئة للكلية لحصولها على الجودة.

Advertisements
المزيد عن: مصر جامعة بنها بنها اخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مالي
-
x
18:00
-
ساحل العاج
غانا
-
x
21:00
-
تونس