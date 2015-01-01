النصر السعودي يغري نجم التعاون

اقترب نادي النصر السعودي من التعاقد مع لاعب نادي التعاون اللاعب عبد الفتاح آدم وذلك بعد إغراء اللاعب براتب سنوي ضخم بالإضافة إلى فيلا وسيارة خاصة للاعب.









وذكرت صحيفة الاقتصادية السعودية أن النادي قد قدم إلى إدارة التعاون عرضًا بمبلغ 20 مليون يورو من أجل حسم صفقة ولكن إدارة السكري قد رفضت العرض حيث ترغب في مبلغ 25 مليون يورو من أجل بيع اللاعب.









وانضم اللاعب عبد الفتاح آدم صاحب الرابعة والعشرين عامًا لصفوف فريق التعاون في صيف عام 2018 الماضي قادماً من فريق الحزم السعودي وتمكن من أن يصبح أحد الأعمدة الرئيسية في فريق التعاون لذلك يرغب نادي النصر السعودي من التعاقد مع اللاعب من أجل تدعيم الفريق بصفقات تمكنه من حصد لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل.