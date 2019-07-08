كريم فهمي يوجه رسالة عاطفية لابنته (صورة)

نشر الفنان كريم فهمي عبر حسابه بموقع الصور "انستجرام" صورة تجمعه بابنته، ظهر فيها وهو يقبل يدها، أثناء احتفالهما معًا.





ووجه "فهمي" رسالة لابنته بالإنجليزية، جاء فيها: "في عيني ستظلين دائمًا طفلتي الصغيرة، لا تكبرين سريعًا، أحبك".





ونالت الصورة إعجاب العديد من محبي "فهمي" وأصدقائه.



