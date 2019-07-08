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كريم فهمي يوجه رسالة عاطفية لابنته (صورة)

الإثنين 08/يوليه/2019 - 04:44 م
كريم فهمي يوجه رسالة عاطفية لابنته (صورة)
احمد فهمي
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شيماء عطية
 
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نشر الفنان كريم فهمي عبر حسابه بموقع الصور "انستجرام" صورة تجمعه بابنته، ظهر فيها وهو يقبل يدها، أثناء احتفالهما معًا.

ووجه "فهمي" رسالة لابنته بالإنجليزية، جاء فيها: "في عيني ستظلين دائمًا طفلتي الصغيرة، لا تكبرين سريعًا، أحبك".

ونالت الصورة إعجاب العديد من محبي "فهمي" وأصدقائه.

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