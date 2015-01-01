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روان عليان تبدأ تصوير "أنا عندي حبيب" من إنتاج لايف ستايلز ستديوز قريبًا (صورة)

الإثنين 08/يوليه/2019 - 04:43 م
روان عليان تبدأ تصوير أنا عندي حبيب من إنتاج لايف ستايلز ستديوز قريبًا (صورة)
روان عليان
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أحمد رمضان متولي
 
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بعد تسجيل أغنية "أنا عندي حبيب" للفنان الفلسطينية روان عليان، ومن إنتاج شركة لايف ستايلز ستديوز، أعلن المخرج اللبناني فادي حداد عن بدء العد العكسي لتصويرها، وقال على تويتر "أغنية ضاربة قريباً لروان عليان، من إنتاج لايف ستايلز ستديوز، ما هذه الأغنية الضاربة".

 

هذا وردت روان عليان على فادي حداد في تغريدة على تويتر "من دواعي سروري أن تكون أغنيتي الأولى من إنتاج لايف ستايلز ستديو قريباً وتصوير فادي حداد"، وردت بدورها شركة لايف ستايلز ستديوز بالقول "اعجابنا كبير بصوتك المميز وأدائك الرائع وبإخراج المبدع فادي حداد".

 

أغنية "أنا عندي حبيب" باللهجة المصرية، من كلمات والحان محمد رفاعي، وتوزيع الموزع التركي سوات ايدوجان.

روان عليان تبدأ تصوير "أنا عندي حبيب" من إنتاج لايف ستايلز ستديوز قريبًا (صورة)
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