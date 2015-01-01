رئيس جامعة أسوان يتفقد لجان امتحانات التعليم المفتوح

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تفقد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان اليوم الاثنين، لجان التعليم المفتوح، برامج جامعة دمنهور، التى بدأت يوم 6يوليو الجاري، ومن المقرر أن تنتهي فى 27 يوليو المقبل.



واطمئن رئيس الجامعة علي اللجان وسير الامتحانات وقام بسؤال الطلاب عن مدى توفير الأجواء المناسبة لهم داخل اللجان من مبردات ومراوح فى ظل ارتفاع درجة الحرارة بأسوان.





ورافق رئيس الجامعة الدكتورأيمن عثمان نائب رئيس الجامعة والدكتور ناصر عبدالرزاق مدير التعليم المفتوح، والدكتورة عبلة حامد المشرفه على لجان جامعه القاهرة ونخبة من أعضاء هيئة التدريس وبعض قيادات الجامعة وتضم برامج جامعات القاهرة وعين شمس، وجامعة دمنهور وتشمل كليات الحقوق والتربية وكلية الزراعةو كلية التجارة ورياض الاطفال وكلية الآداب.



وأكد مدير التعليم المفتوح بجامعة أسوان أنه امتحانات برامج جامعة القاهرة ستبدأ يوم السبت الماضى على أن تنتهى فى ٢٧ يوليو المقبل.



