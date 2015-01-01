وكيل زراعة الفيوم يعقد اجتماع لمناقشة حلقات تسويق القطن ومواعيد فتح الحلقات علي مستوى المحافظة لعام 2019

بحضور الدكتور محمد محمود رئيس بحوث متفرغ معهد بحوث القطن والدكتور محمد عبد الحكيم رئيس بحوث متفرغ معهد بحوث القطن والدكتور عيسي غنيم رئيس بحوث متفرغ معهد بحوث القطن والمهندس احمد عبد السلام مدير محلج طامية والأستاذ مجدي سيف النصر مدير عام جمعية تسويق المحاصيل والمهندس محمود حسن مدير عام الشؤون الزراعية بمديرية الزراعة والمهندس عزت احمد عبدالباري مدير عام التعاون والمهندس مصطفى عبدالظاهر مدير عام الإرشاد والمهندسة امل محمود رئيس قسم القطن بالفيوم والأستاذ محروس احمد عضو الجمعية العامة للقطن ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز ومديري إدارات التعاون.



قال وكيل الوزارة نظام التسويق لهذا الموسم يكون تجريبي لمحافظة الفيوم من خلال عمل مزاد علني بالحلقات التي سوف يتم تحديد اماكنها من خلال الشركات التابعة للجنه العامه لتنظيم تجارة وتسويق القطن بالداخل.



وأيضا سوف يتم تحديد جهه منوط بها مسئولية فتح الحلقات وادارتها من خلال وزارة قطاع الأعمال وزارة الزراعة.



وأضاف سوف يتم تحديد سعر بداية المزاد بمعرفة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بناءً على الأسعار العالمية علي ان يكون هذا السعر هو بداية المزاد.



وأشار علي تحديد عدد 20 حلقه علي مستوي المحافظة مركز الفيوم 4حلقات مركز سنورس 3حلقات مركز اطسا 5حلقات مركز طامية 4حلقات منها حلقة محلج طامية مركز ابشواي 2حلقه مركز يوسف الصديق 2حلقه علي أن يتم تحديد أماكن الحلقات بمعرفة مدير الاداره الزراعة وإدارة التعاون بالمراكز وعلي مسئوليتهم.



نوه وكيل الوزارة في حالة عدم قيام الشركات بشراء القطن الذي تم توريده بحلقات التسويق تلتزم الشركه القابضه التابعه لوزارة قطاع الأعمال بشراء القطن حسب السعر المحدد بالمزاد.

عقد اليوم المهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعة بالفيوم اجتماع بشأن حلقات تسويق القطن ومواعيد فتح الحلقات علي مستوي المحافظة لعام2019 وذلك