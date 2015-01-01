"الشورى" يطالب بدمج هيئتي الصادرات والتجارة الخارجية

طالب مجلس الشورى، اليوم الإثنين، هيئة تنمية الصادرات، بدراسة دمج هيئتي الصادرات السعودية وهيئة التجارة الخارجية في هيئة واحدة، وكذلك إعادة النظر في افتتاح مكاتب دولية جديدة.





كما طالب المجلس، خلال انعقاد جلسته العادية الحادية والخمسين للمجلس؛ برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، هيئة تنمية الصادرات، بإعادة النظر في توجهاتها لافتتاح مكاتب دولية للصادرات في عدد من الدول، والاستعاضة عن ذلك باستثمار قدرات الملحقيات التجارية بالخارج، ومكاتب مجالس الأعمال السعودية الدولية المشتركة مع الدول الأخرى.





وأوضح مجلس الشورى- عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- أنه طالب هيئة تنمية الصادرات، بإعطاء الأولوية في أنشطتها المختلفة لتحفيز نمو صادرات القطاعات الأخرى من السلع والخدمات، وكذلك تركيز خططها التسويقية على كل الأسواق الواعدة للمنتجات السعودية، وتكثيف المشاركة بالمعارض التجارية لديها، إضافة إلى وضع الخطط والبرامج الكفيلة بنمو حجم صادرات المملكة المترتبة على تجارة إعادة التصدير لتطويرها، واستغلال الإمكانات التي تتيحها التجارة الإلكترونية.





كما طالب الشورى الهيئة، بتكثيف نشاطها المتصل بإعداد التقارير والأبحاث المتخصصة في تحديد فرص التصدير الواعدة بالأسواق الخارجية، وإطلاع المصدرين السعوديين عليها، وكذلك تضمين تقاريرها القادمة بيانات متكاملة عما تحقق من إنجازات في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتقييم للقدرات التصديرية للمنشآت السعودية، والقدرات التصديرية لمناطق المملكة المختلفة، حسب نشاطها، والتحديات التي تواجه نمو الصادرات السعودية، وما تم بشأنها.





يُذكر أن الجلسة العادية الـ51 لمجلس الشورى، حضر جانب منها نائب رئيس لجنة المراقبة والنظام في الدوما الروسي رزوان كوربانوف.