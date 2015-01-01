بورصة البحرين تهبط عند مستوى 1532.83 نقطة بختام جلسة الأثنين

انخفضت بورصة البحرين في نهاية جلسة اليوم الاثنين، تزامناً مع هبوط قطاع البنوك التجارية.





ونزل المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.27 بالمائة، بما يُوازي 4.23 نقطة، لتنهي عند مستوى 1532.83 نقطة، مقابل 1537.05 نقطة بختام جلسة الأمس.









وبخصوص أداء القطاعات، انخفض البنوك التجارية، وزاد الصناعة ثم تلاه الخدمات، بينما استقر دون تغير قطاع الاستثمار.





وبلغت كمية التداول 2.68 مليون سهم، بسيولة 723.123 دينار، وخسرت البورصة 30 مليون دينار من قيمتها السوقية لهبوطها من 9.64 مليار دينار، إلى 9.61 مليار دينار.





وعلى مستوى الأسهم الخاسرة، جاء في أول القائمة زين البحرين، ثم المصرف الخليجي التجاري، وأتى ثالثاً البنك الأهلي المتحد - البحرين.





وعلى الجانب الآخر، احتل صدارة الأسهم الرابحة شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة، تلاه مصرف السلام - البحرين، ثم ألمنيوم البحرين (ألبا).





وكان أنشط الأسهم في حجم التداولات سهم البنك الأهلي المتحد - البحرين بعدما تم تداول 1.1 مليون سهم.





وبخصوص أداء أسهم السوق القيادية، استقر كل من أسهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، وبنك البحرين الوطني، ومؤسسة ناس، وعقارات السيف، ومجموعة البركة المصرفية.