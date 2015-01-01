قرود تهاجم متنزهًا بالباحة (فيديو)

قامت مجموعة من القرود بالهجوم على شباب من الأسر المنتجة، وأصحاب الفود ترك، في أحد متنزهات منطقة الباحة، وفق مقطع فيديو وثّق لحظة هجوم القردة.

وأوضح مدير المهرجانات في منطقة الباحة ماجد الغباشي، في تصريحات صحفية، أن الواقعة «حدثت في منطقة المواقف، وهي منطقة مفتوحة، على عكس المتنزه المؤمّن بالسياجات»، مشيرًا إلى أنه «يمكن الحد من وجود القرود؛ لكن من الصعب التخلص منها».





وأشار الغباشي، إلى أن «وجود الناس في هذه الأماكن، سيحد من القرود ومن ظهورها»، موضحًا أنها «توجد غالبًا في فترة الصباح، مستغلة الوجود المحدود بالمتنزه»، وأن «الأمانة تعمل على الحد من وجود القرود بأماكن المصطافين بحكم اختصاصها».





وأضاف الغباشي: «يستحيل التخلص من القرود، كما يطالب البعض، لاسيما اقتراحهم محاربتها بالتسميم مثلًا، حتى لا يحدث خلل بيئي، وهو الأمر الذي تهتم به هيئة حقوق الحيوان، التي تتابع مثل هذه الملفات»، لكن «الأمانة تواصل العمل لحل المشكلة».