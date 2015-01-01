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صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات

الإثنين 08/يوليه/2019 - 03:06 م
صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات
بورصة الكويت
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نيفين سمير
 
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نهت البورصة الكويتية تعاملات يوم الاثنين باللون الأخضر، بعد أن ارتفعت مؤشراتها الرئيسية بشكل جماعي للجلسة الثالثة على التوالي بدعم من زخم التداولات بشكل لافت لتُسجل السيولة ثاني أنشط قيمة تداول في 2019.


وسجل المؤشر العام للبورصة ارتفاعاً اليوم بنسبة 0.18 بالمائة بإقفاله عند مستوى 6017.39 نقطة رابحاً 11.1 نقطة. كما ارتفع المؤشران الأول والرئيسي بواقع 0.16 و0.26 بالمائة على الترتيب.

وزادت السيولة اليوم بنحو 64 بالمائة لتصل إلى 75.64 مليون دينار مقابل 46.14 مليون دينار بالأمس. كما ارتفعت أحجام التداول 35.5 بالمائة إلى 238.87 مليون سهم مقابل 176.32 مليون سهم بجلسة الأحد.

وارتفعت مؤشرات 4 قطاعات اليوم يتصدرها البنوك بنسبة 0.4 بالمائة مع صعود سهمي "الكويت الوطني"، و"بيتك" القياديين، فيما تراجعت مؤشرات 6 قطاعات أخرى بصدارة السلع الاستهلاكية بنحو 0.52 بالمائة.

وتصدر سهم "مراكز" القائمة الخضراء للأسهم المدرجة بنمو نسبته 9.52 بالمائة، بينما تصدر سهم "المنتجعات" القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 24.44 بالمائة.

وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 21.61 مليون دينار مرتفعاً 0.39 بالمائة، فيما تصدر سهم "الامتياز" نشاط الكميات بتداول 35.46 مليون سهم مرتفعاً 2.92 بالمائة
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