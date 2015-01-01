شاهد ما فعلته صاعقة برق في مركب أمريكي

كشف شريط فيديو ما فعلته صاعقة برق حين ضربت صاري مركب شراعي في أحد موانئ مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية.





وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة في ميناء المراكب جنوبي مدينة بوسطن يوم السبت الماضي، وذلك عندما اجتاحت العواصف والأمطار الغزيرة الساحل الشرقي للولايات المتحدة وضرب البرق المنطقة.





ويظهر الفيديو الذي التقطه هاري مينوتشي من نادي كولومبيا لليخت جِنوبي بوسطن، صاعقة برق قوية وهي تضرب الصاري الحديدي لأحد المراكب، فتطلق ضوءًا مبهرًا وتشعل النار في الصاري، ويصحب كل ذلك صوت انفجار قوي مرعب.





ونشرت الأرصاد الجوية الوطنية الفيديو، مطالبة السكان بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج في أجواء الطقس السيئ خاصة مع العواصف وصواعق البرق.





وتنقل الصحيفة عن شبكة "CNN" الأمريكية، أنه لم يكن هناك أحد على المركب لحظة ضربتها الصاعقة، لكن أجهزة المركب تضررت بشدة بسبب شحنة الكهرباء القوية.





ويقول مينوتشي عن التقاط الفيديو، لم أصدق أنني التقطت تلك اللحظة.