تراجع ثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو بعكس التوقعات

تراجعت ثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو بعكس توقعات المحللين خلال الشهر الجاري، ليكون عند أدنى مستوى في نحو 5 سنوات.





وكشفت بيانات صادرة عن مؤشر "ثينتكس" لثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو، أمس الأحد، أنه تراجع إلى مستوى -5.8 نقطة خلال شهر يوليو الجاري مقابل -3.3 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.





وبحسب تقديرات المحللين، فكان من المتوقع أن تتحسن ثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو إلى 0.3 نقطة خلال هذا الشهر.





وتعتبر قراءة يوليو هي الأدنى منذ نوفمبر لعام 2014 كما أنها تمثل الشهر الثاني داخل النطاق السالب في آخر 3 أشهر.





وبالنسبة لمؤشر تقييم الأوضاع الحالية، فتراجع من 6 نقاط إلى 1.8 نقطة خلال الشهر الجاري وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2015.





وسجل مؤشر التوقعات المستقبلية انخفاضاً كذلك ليسجل -13 نقطة وهو أدنى مستوى منذ فبراير2019 مقابل -12.3 نقطة المسجلة في يونيو السابق له.





ووفقاً للبيانات، فإن مؤشر ثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا تراجع كذلك إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر عام 2009، مع الإشارة إلى أن دخول البلاد في مرحلة ركود اقتصادي أمراً حتمياً.



