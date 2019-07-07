عاجل.. قرار هام لـ"التموين" بشأن سعر الأرز على البطاقات

كشف مصدر بغرفة صناعة الحبوب التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، عن عقد إتفاق مع الهيئة العامة للسلع التموينية، على خفض سعر الأرز الذي يتم صرفه ضمن المقررات التموينية على البطاقات، ليسجل 7.5 جنيها للكيلو بدلاً من 8.5 جنيها.





وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاتفاق مع شعبة المكرونة بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، قررت خفض سعر كليو المكرونة بالمنظومة التموينية ليصبح 7.25 بدلاً من 8 جنية، وتخفيض سعر النصف كيلو مكرونة للمستهلك النهائي لتصبح 3.65 جنية بدلاً من 4 جنية.





ويأتي ذلك في إطار دور وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع التموينية بكميات وأسعار مناسبة وعادلة للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.



