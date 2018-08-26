برقم الجلوس.. تعرف على موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2019
الإثنين 08/يوليه/2019 - 02:58 م
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ننشر لكم موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس ورابط للاستعلام عنها بكل سهولة فور اعتمادها من مشيخة الأزهر الشريف.
فمن المتوقع أن تظهر نتيحة الثانوية الأزهرية في 15 يوليو المقبل، أي تستغرق عملية التصحيح نحو أسبوعين.
وسوف يتم الإعلان عنها من خلال مؤتمر صحفى لوكيل الأزهر، الشيخ صالح عباس، للإعلان عن أوائل الثانوية وموعد فتح باب التظلم وموعد بداية الدور الثاني، وسوف يتم إعلان النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.
وشارك في الامتحانات 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالب فى القسم الأدبى، و 51887 طالب فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.
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