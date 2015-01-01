ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الليث.. لجنة تقدير أضرار السيول تُباشر أعمالها تمهيدًا لصرف التعويضات

الإثنين 08/يوليه/2019 - 03:02 م
الليث.. لجنة تقدير أضرار السيول تُباشر أعمالها تمهيدًا لصرف التعويضات
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
باشرت لجنة التقدير لمتضرري سيول الليث، مهام أعمالها اليوم الاثنين بالمحافظة؛ استكمالًا لأعمال اللجنة السابقة.

وعلمت "سبق" أن اللجنة المُكوّنة من المالية ووزارة الداخلية، بدأت مهام أعمالها؛ تمهيدًا لصرف التعويضات، التي لم يتم تحديد موعدها بعد.

وبحسب المصادر؛ فإن اللجنة التي باشرت اليوم، تأتي في إطار استكمال إجراءات تقديرات التعويضات السابقة، ومن المقرر تحديد موعد الصرف في القريب العاجل.

وكان عدد من المواطنين الذين تضررت منازلهم من جراء السيول التي اجتاحت عدة أحياء وقرى ومراكز محافظة الليث، قد تساءلوا عبر "سبق" في خبر تحت عنوان: "المتضررون من سيول الليث يطالبون بصرف المساعدات المتأخرة منذ 8 شهور"، عن أسباب تأخر صرف التعويضات منذ ثمانية أشهر.

وأبدى المتضررون حينها، تذمرهم الشديد من تأخر صرف المساعدات طيلة ثمانية أشهر مضت؛ مطالبين الجهات المختصة بضرورة صرفها على وجه السرعة.

وكانت لجنة حصر الأضرار الناجمة عن السيول التي اجتاحت محافظة الليث، في منتصف شهر ربيع الأول الماضي من العام الجاري، قد قامت بحصر أكثر من 100 منزل متضرر بالمحافظة؛ فيما تراوحت الأضرار بين منازل وسيارات ومزارع ومواشٍ.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مالي
-
x
18:00
-
ساحل العاج
غانا
-
x
21:00
-
تونس