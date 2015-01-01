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"العاملون بالخدمات الصحية" تنتهي من المرحلة الأولى في مجال التدريب والتثقيف‎

الإثنين 08/يوليه/2019 - 02:52 م
العاملون بالخدمات الصحية تنتهي من المرحلة الأولى في مجال التدريب والتثقيف‎
النقابة
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إسماعيل منطاوي
 
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انتهت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، من تنفيذ المرحلة الأولى من خطتها في مجال التدريب النقابي والثقافي، والتي شملت إعداد وتأهيل أعضاء هيئات مكاتب اللجان النقابية بوحدات التامين الصحى والمديريات والمؤسسات العلاجية.

وقال علي عبد الباسط، رئيس النقابة العامة، إن المرحلة المقبلة، من خطة التدريب والتثقيف ستشمل جميع أعضاء اللجان النقابية، التي تضم 60% من العناصر الجديدة، إضافة إلى تكثيف الزيارات الميدانية للتعرف على بعض مشكلات العمل ونشر ثقافة العمل وتحسين الخدمة العلاجية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت إلى أن النقابة العامة في إطار مشاركتها ضمن منظومة العمل، تراقب عن كثب تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي بمحافظة بورسعيد، تمهيدا لإعداد تقرير برؤيتها عن سير العمل واقتراح الحلول لبعض المشكلات إن وجدت في أثناء التطبيق المرحلي للمنظومة.

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