المؤشر الرئيسي يصعد 0.22% بختام جلسة الأثنين

أختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأثنين ، علي تباين بأداء المؤشرات مع توازن نسبى لحركة القوة الشرائية والبيعية، وربح رأس المال السوقى نحو 2.4 مليار جنيه ليصل عند مستوى 748.6 مليار جنيه.





وعلي صعيد مؤشرات البورصة فقد ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 14,043.33 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.4% ليصل إلى مستوى 556.26 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 1,435.58 نقطة.





وتراجعت قيم التداولات عن معدلاتها خلال جلسة الأثين مسجلة 271,175مليون جنيه وبحجم التداول على الأسهم 92.2مليون ورقة مالية ، عبر تنفيذ 5.8 ألف عملية لعدد 120شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.1% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.4%، والعرب على 5.3% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 77.2% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 22.7%.

وإتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء بصافي 158,7 مليون جنيه بينما إتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بصافي 28,63 مليون جنيه ، و131.1 مليون جنيه علي التوالي .





من جانبه ، تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة أمس الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا بنسبة 4.2% والذى جاء على اثر تراجع سهم عز الدخيلة للصلب بـ 10 % و الذى يحمل الوزن السعرى الاكبر بالمؤشر بعد الغاء الرسوم على استيراد البليت.



